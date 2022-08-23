"Без поддержки россиян Путин бы не вел войну": в Польше объяснили необходимость "визового бана" гражданам РФ

Война, начатая в Украине Россия, активно поддерживается самими россиянами, которые воюют против нашего государства и должны отвечать за это.

Если бы у диктатора Путина не было поддержки своего общества, он, наверное, не начал бы и не вел войну в Украине.

Об этом заявил вицеминистр иностранных дел Польши Петр Вавжик, сообщает Польское радио.

"Это не война Путина, потому что не Путин ведет эту войну, россияне воюют в этой войне. Если их семьи этого не понимают, если их родные не могут понять, что происходит в Украине, я думаю, что они тоже должны за это нести ответственность .Потому что, если бы Путин не имел поддержки своего общества, он, наверное, не вел бы войны. Вопреки всему, он чувствителен к тому, как его политику оценивают сами россияне", — сказал Вавжик, говоря о визовых ограничениях для россиян.

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По его мнению, несмотря на то, что россияне участники войны против Украины и должны отвечать за это, Евросоюз вряд ли согласится на прекращение выдачи виз всем гражданам РФ. Однако, эти ограничения поддерживает Польша.

Напомним, в парламенте Чехии выступили против открытия шенгенских виз россиянам.

Ранее сообщалось, что Литва рассмотрит другой вариант, если ЕС не договорится о запрете виз для россиян.

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