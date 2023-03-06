"Без поспешных выводов": в Воздушных силах рассказали, действительно ли у россиян заканчивается вооружение

Российские оккупанты все чаще жалуются на "снарядный голод" и нехватку боеприпасов, поэтому Москва будет всячески пытаться получить как можно большее вооружение для ведения войны против Украины.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

"Россия будет все делать, возможно, искать третьи страны для того, чтобы закупать как снаряды, так и беспилотники, ракеты", — сказал спикер.

Говоря о вероятных остатках у россиян ракет и беспилотников, Игнат сказал, что "не нужно делать поспешных выводов" по поводу того, это вооружение может заканчиваться в РФ.

"Всем хочется верить в то, что они заканчиваются. Но не нужно делать поспешных выводов. Россия будет делать все для того, чтобы получать как можно большее вооружение в войне против Украины", — добавил спикер.

Игнат подчеркнул, что Украина должна усиливать свою оборону — как противоракетную, так и против дронов, а также искать как можно больше источников предоставления Киеву помощи.

Напомним, британские разведчики сообщили, что в конце февраля 2023 года российские мобилизованные резервисты получили приказ штурмовать украинский бетонный опорный пункт. Из вооружений у них было только "огнестрельное оружие" и лопаты".

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман заявлял, что Путин и его свита не способны перестроить российскую экономику под нужды войны. По его мнению, для того чтобы вести войну такого масштаба, экономика страны-агрессора должна быть тотально милитаризованной. Поэтому сейчас у РФ дела с экономикой только ухудшаются и никаких иностранных инвестиций не ожидается.

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