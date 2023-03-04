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"Без привлечения Путина к ответственности не будет мира" – президент Европарламента

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
455
Время на прочтение
1 мин
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"Без привлечения Путина к ответственности не будет мира" – президент Европарламента

Фото: Getty Images

Роберта Мецола отметила необходимость создания специального трибунала из-за военных преступлений России.

Военно-политическое руководство России, включая диктатора Владимира Путина, должно нести ответственность за совершенные преступления в войне против Украины – без этого не будет мира.

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола во время общения с журналистами во Львове, передает "Укринформ".

"Это уже вопрос не того, каким образом (это сделать – ред.), а – когда. И даже сейчас, когда мы видим случаи, расследуемые в Украине, информация собирается разными странами-членами, Соединенными Штатами, Соединенным Королевством – это о том, чтобы привлечь к ответственности лиц, включая Владимира Путина. Без этого не будет мира", — подчеркнула она.

Президент Владимир Зеленский в субботу, 4 марта, встретился во Львове с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой. Глава государства подчеркнул, что Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году.

Напомним, в Украине должны открыть офис Международного уголовного суда. Владимир Зеленский заверил, что геноцидная политика России обязательно будет иметь неотвратимые юридические последствия.

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
455
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