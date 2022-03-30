Без разрешения Путина не возвращали: срочников из Петербурга, которых насильно отправили в Украину, забрали обратно в РФ

Без разрешения Путина не возвращали: срочников из Петербурга, которых насильно отправили в Украину, забрали обратно в РФ

Женщина говорит, что армейцы РФ, брошенные в Украину, запуганные.

Двое солдат, которых российский диктатор Владимир Путин отправил воевать против Украины, вернулись в РФ. Это случилось только с разрешения Путина, к которому обращалась одна из матерей срочников.

Об этом сообщает российская "Медуза".

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Речь идет о двух военных из российского Петербурга, воевавших по призыву. В частности, мать одного из срочников, уже вернувшегося в Петербург, в начале марта обратилась к Путину с просьбой вернуть солдат срочной службы в части, где они должны проходить службу по распределению. Ее 20-летнего сына распределили в воинскую часть под Москвой, но там его физически не было.

По словам женщины, солдат перебросили на границу с Украиной. В письме говорилось, что командование вынуждает солдат-срочников "к участию в специальной операции на территории Украины и подписанию контракта с Вооруженными Силами Российской Федерации против воли".

"Они запуганы... от рассказов волосы дыбом встают", — говорила женщина.

Как сообщила российская уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова, всего с начала войны в аппарат уполномоченного города поступило 7 обращений: шесть – от матерей, одно – от жены военнослужащего.

"У них сообщается о фактах недобровольного заключения контрактов о военной службе, о предполагаемом пересечении призывниками границы с Украиной или о содействии в получении информации о военнослужащем", — заявила Агапитова.

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