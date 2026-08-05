Украинские военные и НРК / © Associated Press

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Украинские боевые работы и беспилотные системы все активнее меняют тактику ведения войны.

Об этом пишет Bloomberg.

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Издание описало один из боев на востоке Донецкой области, когда российская штурмовая группа приблизилась к украинским позициям, но столкнулась с боевым роботом, оснащенным огнеметом.

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Как отмечается в материале, после того как оккупанты закрепились у лесополосы, робот выжег сухую траву вокруг них, фактически создав огненную ловушку.

По словам главного инженера 93-й отдельной механизированной бригады с позывным Маг, после этого в бой вступил пулеметный расчет, который ликвидировал выживших российских военных.

Bloomberg отмечает, что Украина поставила своей целью изготовить не менее 50 тысяч наземных роботизированных платформ до конца этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что беспилотные наземные комплексы стали неотъемлемой частью современной войны.

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«Уже невозможно представить оборону без дронов и то же касается беспилотных наземных транспортных средств. Логистика на передовой, эвакуация

раненых, боевые задачи — использование беспилотных наземных транспортных средств сейчас расширяется самыми быстрыми темпами», — отметил он.

В материале также упоминается операция на Кинбурнской косе, проведённая в июле. Тогда украинские военные доставили дистанционно управляемого боевого робота к побережью с помощью морского беспилотника, преодолевшего 11 километров.

«Наземный робот Wolly 7.62 был оснащен пулеметом с боекомплектом, из которого он обстреливал позиции российских войск, заставив их отступить с части побережья, после чего робот самоуничтожился», — говорится в статье.

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По словам военнослужащего с позывным House Goblin, который предложил использовать этого работа в составе 123-й отдельной бригады территориальной обороны, операцию выполняли четыре украинских оператора, а стоимость самой машины составляет около 8 тысяч долларов.

Украинские чиновники отмечают, что широкое применение беспилотных систем помогает восполнить преимущество России в численности войск. Работы все чаще выполняют логистические задачи, эвакуируют раненых и доставляют боеприпасы, уменьшая риски для военнослужащих.

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди подчеркнул, что наземные роботизированные комплексы активно применяются непосредственно в боевых действиях.

«Зона, простирающаяся как минимум на 25 километров от линии столкновения, фактически является „зоной смерти“, где риск потерь чрезвычайно высок из-за большого количества дронов. Замена человеческого фактора на дроны значительно уменьшает потери», — отметил он.

Bloomberg отмечает, что из-за значительно меньших человеческих и экономических ресурсов Украина сделала ставку на технологическое преимущество и инновации.

В то же время, Россия также активно совершенствует собственные беспилотные технологии. В частности, оккупанты модернизировали иранские беспилотники «Шахед», повысив их скорость и точность, а также первыми начали массово использовать FPV-дроны на оптоволоконном управлении, менее уязвимые к средствам радиоэлектронной борьбы.

«Если в первые годы войны преобладали танковые формирования и масштабные перемещения войск, то сейчас ситуация на линии фронта на востоке и юге Украины в основном находится в состоянии патовой ситуации, а ее мониторингом занимаются беспилотники, которые наносят удары по любой движущейся цели», — объясняет издание.

В Bloomberg отмечают, что украинский опыт уже активно изучают западные союзники. Несмотря на то, что вступление Украины в НАТО пока остается заблокированным, страны Альянса стремятся перенять украинские тактические наработки в сфере использования дронов и роботизированных систем.

Также отмечается, что Киев уже заключил ряд соглашений о сотрудничестве в сфере производства беспилотников с разными государствами от Саудовской Аравии до Нидерландов, а также ведет переговоры о новых оборонных партнерствах, в частности с США.

В мае секретарь армии США Дэн Дрисколл высоко оценил украинскую систему управления беспилотниками.

«Она полностью интегрирует каждый дрон, каждый датчик и каждую стрелковую платформу в единую сеть. Наша система этого не делает».

Bloomberg также напоминает, что 13 апреля президент Украины сообщил о первом случае, когда украинские военные заставили российских окупантов сдаться, используя только наземные работы и дроны.

«Будущее уже на передовой, и Украина его творит», — написал Зеленский в Telegram.

Бывший заместитель начальника штаба армии США Джек Кин также высоко оценил этот опыт.

«Они вытеснили россиян с позиции, которую защищали люди, и сделали это без участия людей в бою», — заявил он в интервью Sky News Australia.

Ранее сообщалось, что политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко, Петр Олещук заявил, что Россия не выступает с предложением прекратить войну, а лишь выдвигает условия для старта переговорного процесса.

Мы ранее информировали, что российские войска изолируют логистику Славянска и Краматорска с помощью воздушных ударов, воспроизводя кампанию, предшествующую их продвижению под Покровском и Гуляйполем.

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