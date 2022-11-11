"Без света и воды, но свободны": как в Херсоне люди встречали украинских бойцов

Херсон вернулся под контроль Украины. В соцсетях появляются кадры, на которых украинцы с флагами гуляют по центру Херсона и фотографируются.

Первые признаки того, что российские войска покинули центр Херсона, поступили от местного журналиста Константина Рыженко, разместившего в Телеграмме фото украинского флага над главным административным зданием города.

Военное командование официально об освобождении города еще не объявляло. Однако в соцсетях уже публикуют фото и видео украинских военных на улицах города, в частности, в микрорайоне Шуменский.

"Да, действительно в центре Херсона возле здания облгосадминистрации ребята, наше движение сопротивления уже вывесили флаг, так же движение сопротивления снимало трехцветные тряпки (российские флаги – ред.) Сейчас на финальной стадии – деоккупация правого берега Херсонщины, города Херсона. Еще много работы, конечно, по зачистке, разминированию города", – отметил замглавы херсонской ОВА Сергей Хлань.

В деоккупированной части Херсонской области срывают плакаты "Россия здесь навсегда"

После оккупации в регионе развесили пророссийские баннеры. Многие населенные пункты левобережной части Херсонщины уже под контролем ВСУ, на их улицах видны украинские флаги. Один из пропагандистских плакатов "Россия здесь навсегда" сорвали местные жители освобожденной Белозерки Херсонской области.

На освобожденных территориях Херсонской области местные жители снимают российские плакаты с "Россия здесь навсегда" . — Диалог.UA (@Dialog_UA) November 11, 2022

Кроме того, в авторском Telegram-канале опубликованы доказательства того, что населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины. На одной из площадей Белозерки установили на танк украинский национальный флаг.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал фото с украинскими флагами на площади перед Херсонской облгосадминистрацией.

"Херсон дома, в Украине!" — написал Лубинец в Телеграмм.

Он поблагодарил ВСУ и добавил, что "впереди много работы по документированию военных преступлений России и поиску пропавших без вести".

Горожане с самого утра стали собираться в центре города. Уже несколько дней в Херсоне нет воды, света, но люди не теряли надежды.

"Счастливы! Эмоции не передать. Мы наконец-то свободны", — поделилась с нами Светлана, проживающая в Таврическом микрорайоне.

Укрпочта запустила марку "Херсон – это Украина!"

Укрпочта 11 ноября запустила марку "Херсон – это Украина!" Это первая почтовая марка, посвященная городу-герою. На новой марке изображен кусок арбуза с дополнительными художественными сюжетами.

Ситуация в Херсонской области

Российские войска заняли Херсон и большую часть Херсонской области в первые дни после полномасштабного вторжения в Украину, в марте.

В сентябре Россия объявила об аннексии территорий области, которые не признали подавляющее большинство стран ООН и Украины.

Российские оккупанты сегодня закончили отвод войск и техники из Херсона. Минобороны РФ заявляет, что потерь у них якобы нет.

10 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что не может ни подтвердить, ни отрицать информацию о возможном выходе российских войск из Херсона.

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Он привел данные о контрнаступлении ВСУ в регионе – с 1 октября украинские подразделения продвинулись до 36,5 километров в глубину обороны российской армии, освободив 41 населенный пункт, или 1 381 квадратный километр.

Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете, обнародованном в ночь на 11 ноября, заявил, что "Украина держит инициативу и готовится к большой победе в Херсоне... Большая украинская победа, которая продолжается на Херсонщине, не будет последней для Украины".