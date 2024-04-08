Без света почти 400 населенных пунктов: где обесточивание из-за обстрелов россиян

По состоянию на утро 8 апреля обесточены 398 населенных пунктов. Из-за боевых действий обесточены в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что за сутки россияне повредили энергообъекты "Укрэнерго" в днепровском и восточном регионах.

"Ночью из-за атаки российских ракет и БПЛА в днепровском регионе повреждено оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго", и две высоковольтные воздушные линии. Обесточения потребителей не было. Вчера на востоке, в одном из прифронтовых районов, из-за артобстрела была обесточена высоковольтная подстанция "Укрэнерго" 330 кВ", — говорится в сообщении.

В Харьковской области в понедельник с 06:00 действуют графики почасовых отключений. Также продолжают действовать лимиты потребления для промышленных потребителей на Криворожье.

"Аварийно-восстановительные работы проходят в сложных условиях и продолжаются круглосуточно. В восточном регионе на одной из подстанций ремонтные бригады "Укрэнерго" вернули в работу часть оборудования, поврежденного при обстрелах", — добавили в компании.

Ранее Financial Times написало, что Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины с помощью высокоточных ракет для уничтожения электростанций в менее защищенных районах, чем Киев. Некоторые станции не могут быть полностью восстановлены до следующей зимы.

С 22 по 29 марта россияне обстреляли семь украинских теплоэлектростанций – все в других регионах, кроме Киева, который имеет одну из лучших ПВО в стране. Российские ракеты также попали в две гидроэлектростанции.

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