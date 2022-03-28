Без света, воды и лекарств: оперативная ситуация в районах Херсонской области

Без света, воды и лекарств: оперативная ситуация в районах Херсонской области

В 52 населенных пунктах Херсонской области нет света и воды.

В 52 населенных пунктах Херсонской области нет света и воды, без газа остаются около 6 тысяч жителей.

Оперативную информацию по Херсонской области на 28 марта 2022 года на странице в Facebook опубликовала Херсонская областная государственная администрация.

Также читайте В Херсоне оккупанты разогнали мирный митинг

В сообщении говорится, что возобновить электроснабжение в населенных пунктах на севере области невозможно из-за присутствия большого количества войск РФ.

В Белозерском районе газоснабжение отсутствует в селах Правдино, Посад-Покровское, Таврийск, Александровка Станиславской территориальной громады, Новая Заря.

В Станиславе нет света и воды, повреждено 10 домов, в Александровке – разрушены 25 зданий. В Музыковке, Высунце и Мирошниковке возобновлено электроснабжение, нет света в Загоряновке и Восточном. В Чернобаевке электричество было восстановлено, села общины пока живут без света.

Практически все общины района испытывают нехватку лекарства, особенно остро нуждаются люди с хроническими болезнями.

В Бериславском районе населенные пункты Высокопольской, Миловской, Тягинской, Борозенской, Калиновской и Кочубеевской территориальных общин оккупированы войсками РФ. Во всех общинах нет снабжения лекарствами. С Борозенской ТГ нет связи, ситуация напряжена. В Великоалександровской ТГ из-за обстрелов погиб 14-летний мальчик, есть раненые, военные РФ минуют и взрывают мосты. В Ивановке Высокопольской ТГ много разрушенных домов. В Кочубеевской ТГ нет света. В Нововоронцовке и населенных пунктах общества отсутствует электроснабжение. В Любимовке нет газа и разрушены 12 домов.

В Геническом районе Ивановская, Нижнесерогозская и Новотроицкая общины наладили обеспечение жителей необходимым, нет подвоза медикаментов и сжиженного газа. Из-за отставки власти информации по Генической территориальной общине нет.

Во всех территориальных общинах Скадовского района власть работает в штатном режиме, связь – с перебоями, критическая ситуация с медикаментами.

В Каховском районе остро не хватает медикаментов, детского питания, горюче-смазочных материалов.

Ранее стало известно, что в населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны оккупантов.

В отдельных населенных пунктах Черниговской области оккупанты осуществляют принудительное распространение так называемой "гуманитарной помощи" среди местного населения с целью создания пропагандистских репортажей российскими СМИ.