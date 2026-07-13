Без света, воды и связи: в оккупированном Крыму пятые сутки длится масштабный блекаут

Блэкаут в Крыму

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Во временно оккупированном Крыму усугубляются проблемы с электричеством. Причиной масштабных отключений электроэнергии стали активные удары Сил обороны Украины по местным энергообъектам, нанесенные в течение июля. Перебои со светом наложились на недостаток топлива.

Об этом пишет Крым.Реалии.

В Крыму масштабные отключения света: что рассказывают местные

Первые системные проблемы с электроснабжением начались в конце июня. Отдельные регионы остаются без света несколько дней подряд, при этом четких графиков отключений света в Крыму фактически нет. На полуострове продолжается режим «чрезвычайной ситуации».

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Украинское военное командование подтверждает, что системное поражение крымских энергоузлов является частью операции по изоляции полуострова и перерезанию путей поставок российских войск на юге Украины.

С начала июля Силы беспилотных систем ВСУ заявили о поражении десятков критических объектов. В частности, 8 июля командующий СБС ВСУ Роберт Бровди «Мадьяр» сообщил об успешной атаке на ключевую точку приема электроэнергии через энергомост «Кубань-Крым».

В целом с 1 по 8 июля Силы беспилотных систем подожгли 50 энергоузлов в Крыму и на оккупированной части южных областей, в частности, подстанции «Севастопольская» и «Широкое».

Российские оккупационные власти в публичных заявлениях избегают упоминаний о военных ударах, а кризис с электроэнергией объясняет «технологическими нарушениями в сети».

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Во многих населенных пунктах Крыма исчезают свет, вода, мобильная связь и Интернет.

Самая сложная ситуация наблюдается на севере Крыма. Жители Армянска и Красноперекопска сообщают об отсутствии электричества до шести суток подряд:

«Город Красноперекопск, юбилейные пятые сутки без электроснабжения. Присоединяюсь к благодарности местным и региональным властям за своевременное оповещение граждан о возобновлении подачи электроэнергии, которая, к слову, полностью отсутствует. Сразу возникает вопрос: северный Крым к чему готовят?» — пишет Виктория Некрасова на странице российского главы Крыма Сергея Аксенова во «Вконтакте».

Аналогичная ситуация сложилась в селах Джанкойского района:

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«У нас, жителей села Островского, нет пятые сутки воды, нет пятые сутки света. У нас живут многодетные семьи, пожилые люди, у людей птицы, скот. Приезжал водовоз, но ведрами воды не натаскаешь, чтобы удовлетворить все потребности», — пишут в местных группах.

Оккупационная администрация Ялты ввела «режим строгой экономии»: в городе выключили подсветку зданий, рекламные конструкции, наполовину сократили уличное освещение, выключили лифты в многоэтажках и ограничили использование кондиционеров.

«Понимаю, что это доставляет неудобства, но эти меры направлены на то, чтобы мы все пережили этот период максимально устойчиво. Каждый киловатт сейчас на счету», — заявила глава российской оккупационной администрации Ялты Янина Павленко.

В Севастополе ввели графики отключений света — по два раза в день на 3-4 часа и остановили движение троллейбусов. Руководство оккупационных органов не дает четких сроков восстановления стабильного питания. Сергей Аксенов заявил, что точных графиков подачи электроэнергии «не будет».

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В качестве компенсации местные власти обещают единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей при условии подтверждения отсутствия услуг более 48 часов подряд без подвоза ресурсов.

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко также сообщил, что в Крыму Красный Крест начал выдавать гуманитарную помощь — продукты, воду и средства гигиены. Первоочередно помощь получают те, кто переехал в оккупированный Крым в 2025-2026 годах.

«В ряде районов Крыма электричества нет уже около 10 дней. Также нет связи, газо- и водоснабжения. В оккупированной Алуште свет дают по графику 2/10», — добавил Стерненко.

Блэкаут в Севастополе и Бахчисарае

Напомним, во временно оккупированном Севастополе и других районах Крыма исчез свет в результате атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Оккупационные власти сообщили о полном обесточивании города, введении особого режима на пораженных объектах и переводе соцсферы на резервное питание.

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Местные жители также сообщали о взрывах и проблемах с электроснабжением в Симферополе, Керчи, Алуште и Бахчисарае.

Украинское военное командование происшествия не комментировало. Ситуация с электроснабжением на полуострове обострилась еще с начала июня из-за самых масштабных ударов по военным, логистическим и энергетическим объектам за время полномасштабной войны.

Из-за дефицита топлива, графики отключений и аварии в Крыму также сорван курортный сезон — детские лагеря и оздоровительные заведения полностью отменили прием отдыхающих до сентября.

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