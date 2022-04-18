Без света, воды, тепла и с тремя крошечными детьми: мать-одиночка рассказала, как выживала в оккупированной Буче

Без света, воды, тепла и с тремя крошечными детьми: мать-одиночка рассказала, как выживала в оккупированной Буче

Женщина не смогла уехать из города.

В начале февраля российские оккупанты враждебно вторглись в Бучу Киевской области и совершали там зверства. Леся, которая жила в оккупированном городе, рассказала, как они с семьей выживали.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Леся рассказала, что не смогла вовремя покинуть город. У нее на руках три маленьких ребенка: 2-летний сын и две 4-месячные дочки. Также жительница Бучи ухаживает за мамой-инвалидом. Поэтому, когда российские оккупанты пришли в город, пани Леся с семьей не смогла оттуда уехать.

Леся с детьми и мамой / скриншот с видео

"Мы не смогли уехать, потому что у меня трое маленьких детей и мама-инвалид, а я одна. И более того, когда начались уже вот эти все бомбежки, нас здесь окружили, к переезду невозможно было подойти, потому что расстреливали на переезде людей. Конечно, мы остались дома", — поделилась жуткими подробностями Леся.

Жительница Бучи вспоминает, когда в городе велись активные боевые действия, стены и окна здесь двигались и в день, и в ночь. В сотне метров от дома Леси есть новый квартал и электростанция. От снарядов и пуль там нет живого места. Бывало и такое, что стреляли прямо из их двора. Даже 2-летний сын, который ранее не говорил ни слова, научился говорить: "Прячься, стреляют".

Разрушенный новый квартал в Буче / скриншот с видео

Людей в Буче осталось немного. Поэтому пани Лес. знали все местные и помогали ей. Они ставили ее первой в очереди на воду, тайно разводили огонь за гаражами, чтобы приготовить еду, носили детские вещи, подгузники.

"Лесе помогали как могли. Курили костер — помогали, носили воду, чайники, подгузники, детскую смесь", — вспомнил местный житель.

Жители Бучи так готовят еду / скриншот с видео

Интернета или мобильной связи в городе не было, у местных не было возможности узнать новости. Но бучанцы, и в частности сама Леся, — в победе украинского войска не сомневались ни на миг.

"Я не то, что верила, я просто знала. И когда я услышала что русских нет — Боже, мы здесь все обнимались-целовались, мы не верили", — признается Леся.

Леся с детьми / скриншот с видео

Кстати, хотя в Буче пока до сих пор нет света, за водой приходится ходить в колодец, четырехмесячных девочек протирать влажными салфетками — семья бучанцев почти счастлива. Ибо сейчас тихо, без выстрелов, они живы, и все вместе.

Как в Буче выжила молодая мама с тремя маленькими детьми

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