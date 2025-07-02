Без укрытий и шансов: как беспилотники меняют правила выживания в прифронтовых городах Украины

Вооруженные силы Украины. / © Associated Press

Реклама

Летнее наступление России превратило воздух над востоком Украины в пространство постоянной угрозы. Беспилотники — разведчики, ударные и взрывные — стали главным инструментом российской тактики. От них не спасает даже ночь: тепловизоры позволяют охотиться в темноте. Все, что двигается даже в десятках километров от фронта, — под угрозой поражения.

Об этом пишет The New York Times.

На линии столкновения военные пытаются удержать оборону под постоянными атаками. Украинские солдаты сообщают, что наибольший риск возникает именно во время передвижения — от позиции до позиции.

Реклама

Комбинация дронов и авиаударов имеет разрушительные последствия. Военные говорят: когда есть деревья или кустарники, можно спрятаться. Когда же местность открыта, двигаться почти невозможно.

Гражданские — в еще большей опасности. В Купянске, Покровске и Константиновке остаются тысячи жителей, большинство пожилых людей или людей с инвалидностью. Они часто отказываются эвакуироваться, пока имеют доступ к пище и воде.

«Почти каждый день мы имеем потери среди мирного населения», — рассказывает Лиана Щербина, руководитель гуманитарного центра «Пролиска2 в Харьковской области. Она координирует эвакуации из прифронтовых городов и сел. В мае, при вывозе людей из Купянска, ее команда вынуждена была ложиться на землю — над головой кружили.

86-летняя Вера Шапка, композитор и член Союза художников Украины, не уехала, даже когда спасатели вернулись за ней снова. Подобные истории — десятки: одни не могут поехать физически, другие — психологически.

Реклама

На дорогах гуманитарные машины почти не останавливаются — слишком велик риск. Дроны-камикадзе с FPV-системами (вид от первого лица) поражают даже передвижение. Помогает только техника радиоэлектронной борьбы — глушители сигнала. Но и они не гарантируют сохранность.

На некоторых участках фронта устанавливают сети над дорогами, чтобы снизить риск поражения. Однако и это временное решение.

«Наибольший страх — погибнуть вместе с эвакуированными», — признается Щербина. «Мы просим людей ехать сейчас, пока еще можем это сделать».

На следующее утро, около 5 часов, при попытке эвакуации раненых, бронированную машину украинских военных поразил прямой огонь.

Реклама

«Наша машина выгорела полностью», — рассказал Павел Юров, военнослужащий из прессслужбы бригады.

Все находившиеся внутри успели спастись — бойцы выскочили из бронемашины и бросились в блиндаж. Да и он вскоре оказался под обстрелом — минометным и из дронов.

Впоследствии на позицию прибыла другая машина, эвакуировавшая личный состав.

Пока российское наступление на востоке усиливается, украинские военные и гражданские в расширенной зоне опасности живут с единственной задачей продержаться и выжить под шквалом атак с воздуха.

Реклама

Вблизи линии фронта сложно размещать современные системы ПВО, таких как Patriot, из-за высокой угрозы их уничтожения. Поэтому украинские солдаты вынуждены полагаться на советские пулеметы, в частности, ЗУ-23, которые буксируют с позиции на позицию. Чтобы не быть обнаруженными, расчеты хоронят оружие под брезентом, а стреляют только в последний момент, быстро меняя позиции.

Благодаря дронам война приобрела новый характер — она стала более точной, но и более жестокой. Увеличивается не только количество атак, но и количество потерь как военных, так и гражданских. В этих условиях даже гуманитарные миссии — это уже боевые операции.

Ранее мы писали, что украинский майор Олег Ширяев разработал инновационный защитный костюм для эффективной защиты солдат от опасности атак дронов.