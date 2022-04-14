Без верующих в церкви: в ОВА сообщили, как полтавчане будут праздновать Пасху в условиях войны

Без верующих в церкви: в ОВА сообщили, как полтавчане будут праздновать Пасху в условиях войны

Богослужение в эти дни, 23-26 апреля, в помещениях – без верующих.

Руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин призвал не проводить массовые церковные службы в течение 23-26 апреля.

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА на своей странице в Telegram.

"С 13:00 23 апреля до 6:00 26 апреля не проводим массовых церковных служб ни в храмах, ни на территориях рядом с ними. Богослужение в эти дни в помещениях – без верующих. Лишь до 10 священнослужителей ", — призвал Лунин.

Впрочем, он отмечает, что решение может быть пересмотрено, если это позволит общая ситуация безопасности в стране и области.

"Мы будем ориентироваться на рекомендации центральной власти, владеющей общей картиной военно-политической и безопасности ситуации", — добавил Лунин.

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