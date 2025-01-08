Без воды, газа и электроснабжения: начальник Покровской МВА рассказал, как живет прифронтовый город

По состоянию на сегодняшний день в городе остаются около 7 200 человек, что составляет чуть более 10% довоенного населения. До начала вторжения здесь проживало более 60 тысяч человек.

В Покровске Донецкой области ситуация остается критической. Город под постоянным обстрелом артиллерии и FPV-дронов большинство коммунальных услуг недоступны, а шахта прекратила добычу.

Об этом сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире Радио Свобода.

Добряк отметил, что в Покровске больше нет безопасных мест.

"Шахта у нас уже не работает, только на поддержку, добычи нет. В городе работает несколько магазинов. Есть большой страх, что ты просто попадешь под хаотический обстрел. Нет такого места в городе, которое бы не простреливалось артиллерией или FPV-дронами .В городе еще работает городская больница, в сокращенном формате. Также еще работает одно отделение Укрпошти".

Также читайте Российская армия стоит за километр: враг приближается к важному городу Донбасса

По состоянию на сегодняшний день в городе остаются около 7 200 человек, что составляет чуть более 10% довоенного населения. До начала вторжения здесь проживало более 60 тысяч человек. Обстрелы участились, и с декабря город полностью остался без газа. Воды нет еще летом, а электроснабжение отсутствует уже несколько дней.

"На сегодняшний день у нас света в городе нет, газоснабжения нет с 12 декабря, водоснабжения нет с лета. Работают еще пока несколько специалистов, которые ухаживают пожилых людей и уговаривают тех, кто еще не уехал, чтобы уезжали. Сегодня в городе остается 7200 человек. Остается не более 10% населения. Первое – страх выезда из города. Страх перед тем, куда ехать, с чем ехать, это стандартная отговорка. Но когда к человеку "прилетает", то он все равно уезжает", – сказал начальник МВА.

Также читайте Бои за Покровск не утихают: удастся ли россиянам окружить город

Людей из Покровска эвакуируют в Ивано-Франковскую область. Там для переселенцев организовали места компактного проживания в школах и общежитиях.

"Это места компактного обитания, но это точка входа. Чтобы человек мог приехать, поселиться – это школы, общежития, но не все хотят жить в местах компактного проживания. Но как точка входа – она нужна, чтобы человек мог помыться, справиться, собраться с мыслями. Она длится, сколько нужно, она может и не уезжать оттуда", – объяснил Добряк.

Местные власти призывают жителей эвакуироваться в более безопасные регионы, чтобы избежать риска для жизни из-за постоянных обстрелов.

Ранее командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов заявил, что на Покровском направлении у украинских вооруженных сил нет достаточно пехоты, чтобы остановить российских оккупантов.