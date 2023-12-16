Без военной помощи США Украина рискует проиграть войну с РФ: CNN назвало худший сценарий

15 декабря Украина получила удар, когда Венгрия заблокировала дальнейшую финансовую поддержку от Европейского Союза, хотя переговоры по этому вопросу, как ожидается, возобновятся в январе. Эта новость подчеркнула масштаб вызова, стоящего перед Киевом.

Об этом пишет CNN.

Сейчас в кулуарах многие опасаются: если США не смогут продолжать оказывать помощь, за ними будут следовать и европейские страны.

Наибольшее беспокойство вызывает влияние на контрнаступление Украины на востоке и юге, где украинским военным приходится прилагать много усилий, чтобы добиться значительного прогресса даже тогда, когда поддержка со стороны США все еще поступает.

"Если говорить об освобождении и содержании дальнейших территорий, то трудно представить, как это может быть успешным без дальнейшей поддержки со стороны США", — сказал один европейский дипломат.

"С нами нет гарантии успеха, но без нас они точно потерпят поражение", — сказал высокопоставленный военный чиновник США.

По его оценке речь идет о месяцах, а в самом худшем сценарии речь идет о "значительном отступлении или даже поражении" к лету 2024 года.

Кроме того, западные чиновники опасаются, что прекращение или последующая задержка поддержки со стороны США окажет влияние на помощь со стороны их союзников.

По оценкам западных чиновников, без дополнительной помощи США в Украине сначала закончатся ракеты большой дальности, затем ракеты для противовоздушной обороны, а затем артиллерийские боеприпасы и ракеты малой дальности, такие как противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger.

Отсутствие решения о военной помощи в Конгрессе уже оказывает влияние на поле боя в Украине. По данным собеседников, украинские войска уже нормируют боеприпасы, а у РФ преимущество в "пять-семь раз".

"Мы не можем сейчас говорить об усталости от войны, потому что если мы это сделаем и сдадимся, то Путин победит, и это будет означать катастрофу для каждого из нас. Это будет означать больше конфликтов, больше войн, большую нехватку продовольствия, всякие другие, связанные с этим проблемы. Вот почему мы должны приложить усилия уже сейчас", — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, отвечая на вопрос о длительной задержке американской помощи.

Ранее немецкое издание Welt сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление. Украина, скорее всего, собирает ресурсы для новых операций в 2024 году. Отправной точкой новых наступательных действий, по мнению собеседника издания, может стать Херсонская область, поскольку Силы обороны сейчас удерживают плацдарм на левом берегу Днепра, продолжая его расширять. Оттуда до "слабого места россиян", Крыма – всего 60 километров.

Кроме того, военные лидеры США и Украины пытаются найти новую стратегию для ВСУ по ведению войны против России, рассказали украинские и американские чиновники NYT. Применить ее они надеются уже в начале 2024 года, и она увеличит шансы Украины на успех и поддержку стран-партнеров.

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