Без вооружения и в устаревшей экипировке: в ОРДЛО Россия продолжает мобилизовать мужчин

Без вооружения и в устаревшей экипировке: в ОРДЛО Россия продолжает мобилизовать мужчин

Среди жителей ОРДЛО распространяются панические настроения.

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжается мобилизация местных жителей, которые не подготовлены к боевым действиям. Также им дают устаревшую экипировку и минимум техники.

Об этом 20 марта говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Руководством учебных заведений (техникумов, институтов) осуществлены вызовы студентов в возрасте от 18 лет для так называемой регистрации. На сегодняшний день подавляющее большинство личного состава 1-го АК — это мобилизованное население временно оккупированных территорий. Морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое, у большинства мобилизованных нет опыта и желания участвовать в боевых действиях. Экипировка призванных оккупантами устарела. В подразделениях, основу которых составляют призванные по мобилизации, распространяются панические настроения из-за большого некомплекта живой силы, вооружения и техники", — говорится в сообщении.

Оккупанты приступили к замене военных подразделений на подразделения "Росгвардии" и полиции в городе Херсон.

Напомним, в России для пополнения оккупационных войск началась скрытая мобилизация, однако желающих погибнуть на войне в Украине немного.