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"Без вывода россиян с оккупированных территорий": Африка предложит Украине "мирный план"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
6892
Время на прочтение
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"Без вывода россиян с оккупированных территорий": Африка предложит Украине "мирный план"

"Шесть африканских лидеров предложат, чтобы Украина согласилась начать мирные переговоры с Россией". / Фото: Associated Press

Лидеры шести африканских стран посетят Украину в начале июня.

Сразу шесть африканских стран намерены предложить Украине начать переговоры с Россией даже при условии, что оккупационные войска не покинут украинскую территорию.

Об этом говорится в заявлении администрации президента ЮАР Сирила Рамафосы, пишет Reuters.

Отмечается, что такую риторику 6 африканских лидеров предложат президенту Зеленскому в начале июня во время визита в Украину.

"Шесть африканских лидеров предложат, чтобы Украина согласилась начать мирные переговоры с Россией даже если российские войска остаются на ее территории", — говорится в заявлении.

Главным тезисом "мирных переговоров" остается прекращение боевых действий, сказал пресс-секретарь Рамафосы Винсент Магвенья.

Напомним, у Зеленского подтвердили, что во время телефонного разговора президент Сирил Рамафоса рассказал о намерении показать Украине свой "мирный план" по окончании войны.

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Дата публикации
Просмотры
6892
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