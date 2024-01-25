Без зрелищных воздушных боев: как истребители F-16 вытеснят самолеты РФ с украинского неба — эксперт

Российские самолеты, атакующие Украину ракетами и управляемыми бомбами, будут сбиваться еще до захода в зону пусков.

После того как Воздушные силы ВСУ получат западные истребители F-16, начнется вытеснение российской авиации из украинского воздушного пространства. И это будет происходить без применения воздушных боев в стиле Top Gun.

Об этом рассказал в своей колонке на сайте obozrevatel военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Эксперт обратил внимание на главные средства дальнего поражения воздушных целей – ракеты "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которыми оснащен истребитель F-16. При этом он отметил, что наиболее привлекательны ракеты модификаций AIM-120C-5/C-6/C-7, а также AIM-120D с дальностью поражения 105, 120 и 180 км.

“Фактически, эти ракеты позволят F-16 поражать российские самолеты не только над всей левобережной Херсонской областью, но и над севером временно оккупированного полуострова Крым. Любой из российских боевых самолетов еще до того, как будет заходить в зону для пуска своих ракет или сброса КАБ, будет сбиваться", — заметил Коваленко.

Правда, эксперт отметил, что для успешного впечатления воздушных целей есть одно условие – ракетам необходима поддержка по целеуказанию за счет самолетов дальнего радиолокационного обнаружения – AEW&C (или иначе AWACS).

"Учитывая, что эти самолеты находятся на регулярном дежурстве в воздушном пространстве Румынии, в предоставлении такой поддержки я не сомневаюсь", — отметил он.

Чем могут ответить россияне

Однако, по словам эксперта, уничтожение российской авиации не будет напоминать "избиение младенцев", ведь тактическая авиация РФ тоже имеет на вооружении ракеты класса "воздух-воздух" большого радиуса действия — Р-77 (110 км), Р-33 (160 км) ), Р-37 (якобы до 400 км).

“Но все российские дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух" имеют такую же зависимость от авиации ДРЛО, как и западные. Вот только чтобы дать возможность российским ракетам использовать весь свой потенциал, российским самолетам ДРЛО придется выйти из безопасной зоны и вернуться в зону повышенных рисков”, — подчеркнул Коваленко.

По прогнозу обозревателя, российская авиация будет загнана (как минимум в небе над левобережной Херсонщиной) в тупик, ведь любая попытка противодействия украинской авиации будет угрожать потенциальной потерей боевых или разведывательных самолетов.

“В то же время вблизи линии боевого столкновения Луганской и Донецкой областей применение F-16 может быть ограничено, поскольку это зона за пределами эффективного применения самолетов AEW&C, без захода в воздушное пространство Украины. Именно поэтому, по моему мнению, доминирование F-16 начнется именно с левобережной Херсонщины”, — подытожил эксперт.

Напомним, в Пентагоне рассчитывают, что Украина уже в этом году получит первые американские истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.

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