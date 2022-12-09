Бежал спасать родных: от обстрела Харьковщины россиянами погиб 40-летний мужчина

В результате ракетного удара по окраине Харькова один человек погиб, еще двое – борются за жизнь. В половине девятого вечера россияне попали ракетами в два частных дома в пригороде Харькова. Дома полуразбитые, повредило и соседние дома, говорится в ТСН.

В больницу всех троих пострадавших привезли ночью сразу после прилетов. Самый тяжелый – 40-летний мужчина всю ночь боролся за жизнь, впрочем, ранения были слишком сложны и медики не смогли его спасти. Еще 2 женщины 41-го и 64-х лет сейчас под наблюдением врачей. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Все раненые – жители одного дома в селе под Харьковом. К моменту ракетного обстрела уже все были дома. Сначала, говорят соседи, услышали работу ПВО и только собрались бежать в коридор, как попало в их дом. В нем жила большая семья – супруги с ребенком, бабушка и дедушка. Именно он пытался спасти зятя сразу после прилета. “Зять как раз бежал к дочери смотреть, и слышу стон. Я к нему, а он "кровь". Начал жгуты накладывать. Прилетело в частный сектор. Никаких здесь нет ни военной части, ни ребята нигде не стоят”, — говорит тесть погибшего.

Еще одна хата полуразбитая, разрушенная крыша, одна из комнат превратилась в груду кирпича, а во дворе огромная воронка от ракеты. Еще одна ракета прилетела во двор на соседней улице. К счастью, людей в этом доме не было. Сила удара была настолько мощной, что автомобиль из соседнего двора отбросило на другой двор. “Мы успели только в коридор с ребенком выскочить. Я была одна с сыном и просто успела его накрыть. В этот момент прилет случился, дом зашатался. Мы услышали, что работает ПВО и потом такой сильный гул и стало ясно, что сейчас что-нибудь произойдет”, — рассказывает спасенная.

“Очень сильный свист, выбежавший в коридор между двух стен, упали и все, что происходит. Окна, полопавший весь дом. Машину отбросило. Гараж, летнюю кухню, хлев – все разбило”, – показывают люди.

Сейчас люди из разрушенных домов пытаются навести хоть какой-то порядок, забирают уцелевшее, уже нашли временное убежище у родных, пока не отстроят свои дома. В общей сложности в обстрелянных Безлюдовской и Песочинской общинах повреждено с десяток частных домов.

Читайте также:

Было всего 23 года: рекордсмен Украины по паверлифтингу погиб в боях на Донбассе

Падение будет глубже, чем ожидалось: Нацбанк скорректировал свой прогноз по ВВП Украины

Путин бросил Западу новые обвинения: "Умножение хаоса и обострение международной обстановки"