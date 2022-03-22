Бежали, бросив оружие: ВСУ захватили трофейный новейший российский автомат АК-12 (фото)

Теперь автомат будет "работать" против бывших владельцев.

Украинским защитникам удалось захватить новейший российский автомат АК-12 – очередной экземпляр из огромного количества трофейного оружия.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Запущен в серийное производство в 2018 году. Калибр 5,45 мм, съемный диоптрический прицел, датчик, остаток патронов в магазине. Брошенный россиянами во время побега в ходе столкновения со штурмовиками 128-й. Судя по фамилии, АК-12 принадлежал выходцу с Кавказа (Чечня или Дагестан). Теперь автомат будет "работать" против бывших владельцев", — говорится в сообщении.

Министерство обороны Украины

Читайте также: