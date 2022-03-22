Бежали, бросив оружие: ВСУ захватили трофейный новейший российский автомат АК-12 (фото)

Теперь автомат будет "работать" против бывших владельцев.
Украинским защитникам удалось захватить новейший российский автомат АК-12 – очередной экземпляр из огромного количества трофейного оружия.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
"Запущен в серийное производство в 2018 году. Калибр 5,45 мм, съемный диоптрический прицел, датчик, остаток патронов в магазине. Брошенный россиянами во время побега в ходе столкновения со штурмовиками 128-й. Судя по фамилии, АК-12 принадлежал выходцу с Кавказа (Чечня или Дагестан). Теперь автомат будет "работать" против бывших владельцев", — говорится в сообщении.
Читайте также:
- Святослав Вакарчук показал любимую игрушку маленького сына, которую возит с собой, как оберег
- "Мы сказали, что у нас нет оружия, а российский солдат начал стрелять": в Буче оккупант убил отца на глазах 14-летнего сына
- Для уничтожения ТРЦ в Киеве Россия могла задействовать гиперзвуковую ракету "Кинжал"