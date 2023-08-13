Бежали не оглядываясь: появилось видео, как российские оккупанты бежали из Урожайного на Донетчине

Пока официальной информации, освобождено ли село от россиян — нет.

В Сети появилось видео, как российские кафиры бежали из Урожайного Донецкой области. За поселок шли жестокие бои.

Видео публикуют в телеграмм-каналах, утверждая, что кадры – из Урожайного.

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На записи видно, как российские войска бежали из поселка, а украинская артиллерия "выпровождала" их в "счастливую дорогу". После чего оккупанты бежали еще быстрее. Смогли ли они убежать — неизвестно, поскольку по ним отлично работала украинская арта.

Добавим, что Украина пока не комментирует ситуацию с населенным пунктом, а оккупационные власти утром 13 августа заявили об "успешно отбитой атаке" в районе Урожайного.

Как писали ранее, утром 13 августа оккупанты сообщали о потере населенного пункта на Донбассе. Речь идет об Урожайном.

"Жест доброй воли": появилось видео, как российские оккупанты бежали из Урожайного на Донетчине

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