Бежали с поля боя и "потеряли": ВСУ захватили огнеметную систему "Солнцепек", которой россияне пугали Украину

Оккупанты оставили огнеметную систему, когда отступали в сторону РФ.
ВСУ захватили огнеметную систему "Солнцепек", которой россияне пугали Украину.
Об этом сообщила одна из бригад ВСУ.
Это российская тяжелая транспортно-заряжающая машина из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек", которая должна работать в комплексе с транспортирующей и пусковой машинами. Но в колонне, разбитой украинскими защитниками, была только одна машина из всего комплекса.
"Колонна шла на село на Харьковщине и получила отпор. Оккупанты начали разбегаться, ТЗМку от "Сонцепёка" развернули, чтобы возвращаться на ней в сторону российской границы. Но в тылу их уже ждали мы", — рассказал украинский воин с позывным "Сид".
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