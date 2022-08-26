Украинцы из фильтрационных лагерей и России бегут в Эстонию, но и там попадают под давление сторонников Путина

Самая маленькая среди стран Балтии – Эстония – с начала полномасштабной войны приняла у себя более 50 тысяч украинцев. Большая часть из них – это собственно военные беженцы, выбираемые из оккупированных территорий через Россию, говорится в ТСН.

«Мы ждем победы и вернуться в Украину. Мы вернемся на руины, мы будем строить, мы вернемся домой. Мы знаем, что это временно, мы потерпим», – говорит со слезами Ольга из Мариуполя.

Она не показывает своего лица, потому что до сих пор боится. Убегали от смерти и оккупации через территорию России, иначе было невозможно. Семья прошла три круга ада – так Ольга называет фильтрационные лагеря. Первый был в так называемой "ДНР". «Ты приходишь, сдаешь свой паспорт, сдаешь свой телефон. Тебе задают вопрос, знаешь ли ты кого-то из ВСУ, знаешь кого-то из «Азов», кто из твоих родственников в полиции, в каких-то органах. Смотрят твой телефон, переписки всякие, все соцсети. Мы там находились где-то 2,5 недели, потому что этот процесс очень длинный», – рассказывает она.

В конце концов «ДНРовцы» отдали документы и семья направилась к границе с Россией в Новоазовск. Там фильтрация была более тщательной, говорит Ольга.

«Прессировали очень сильно, сына особенно, потому, что сын призывного возраста, то поняла, что у него, друзья служащие и служившие… Раздевали, заставляли отжиматься, там творился ужас. Он когда вышел оттуда, он все время молчал, что они делали, я не знаю», — рассказывает женщина.

Держали на границе 10 часов и периодически допрашивали. За фото, телефонный контакт или не понравившуюся переписку россияне отправляли людей в фильтрационные лагеря вглубь страны, а там проверки продолжаются месяцами, рассказывает женщина. Ольге и ее мужчинам повезло, потому что их выпустили. Заночевали в Ростове, а утром пошли на поезд в Санк-Петербург. Цель была одна – как можно скорее уехать из России.

«Это было 1 мая, это был праздник у них, и мы шли через парк, где было много людей, детей, выступали они, пели. И мы не могли на это смотреть, потому что знали, сколько детей в Мариуполе погибло. Это было очень больно, невероятно больно», — со слезами говорит она.

Еще одна транзитная фильтрация их ждала уже на российско-эстонской границе. В Эстонии Ольга выдохнула, но не надолго. Они оказались в Нарве – городе, который почти все жители россияне. Этнические, а тот с русскими паспортами. Здесь язык, атмосфера и пропаганда – как в России. «Прессинг со всех сторон за то, что ты украинец. Они говорят, вас 8 лет бомбили, чего вы сидели, а сейчас взяли и приперлись сюда», — говорит Ольга.

Женщина овладела новой профессией и сейчас работает швеей. Муж и сын Ольги сейчас в Таллинне, потому что им там удалось найти работу и жилье. Говорит в столице совсем другое отношение к украинцам. Там на каждом шагу сине-желтые флаги, сочувствие и понимание.

В трехэтажное помещение неподалеку от Нарвского вокзала попадают украинцы, только что пересекшие российско-эстонскую границу. В центре можно переночевать, поесть, получить одежду или информационную помощь. Волонтер здесь Анастасия из Мариуполя. В 19 году переехала на родину мужа – эстонца. Помогать своим, говорит ее обязанность. Центр для беженцев из Украины в Нарве был открыт 23 апреля. Помещение владелец дал в пользование бесплатно. За это время здесь помочь шести сотням семей. «Страшнее всего, когда семья из Мариуполя многодетна и рассказывали, что на глазах убило старшего сына и они не могли похоронить, потому что были постоянные обстрелы», — вспоминает волонтер.

Сейчас поток людей существенно снизился. Через неделю волонтеры могут принять с десяток человек. Общаться на камеру они в основном не хотят. Волонтеры говорят, что люди приезжают в тяжелом психологическом состоянии, иногда ранены и преимущественно закрываются в себе. В основном едут транзитом.

Марина тоже беженка, правда, выбиралась не через Россию. Киевлянка с двумя детьми в Эстонию приехала по приглашению тети. И на днях возвращается домой. «Украина, Киев – мой дом, тяжело жить где-то, когда ты этого не планировал и не хотел. Пора возвращаться», — говорит она.

Ольга с семьей потеряли дом, российские ракеты его разбомбили. Так что возвращаться пока некуда. Все трое устроились на работу, чтобы заработать новое жилье, которое обязательно будет в украинском победном Мариуполе.

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