Беженцы из Мариуполя только что безопасно отправились из Запорожья во Львов поездом

Беженцы из Мариуполя только что безопасно отправились из Запорожья во Львов поездом

Эвакуация из Покровска в Чоп и из Лозовой в Ужгород и Хмельницкий по графику.

Группа из более 250 беженцев из Мариуполя только что безопасно отправилась поездом #220/219 из Запорожья во Львов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци". Кроме того, эвакуация из Покровска в Чоп и из Лозовой в Ужгород и Хмельницкий должна состояться сегодня тоже по графику.

"Напоминаем, что точное время отправки мы больше не указываем в сообщениях по соображениям безопасности, его можно узнать на горячей линии 0800503111 или на вокзалах", — говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" рекомендуют не медлить с эвакуацией семей украинцев из Донбасса.

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