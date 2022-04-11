Беженцы из Украины могут получить в Польше временную защиту: какие права предоставляет этот статус и зачем он

Беженцы из Украины могут получить в Польше временную защиту: какие права предоставляет этот статус и зачем он

Временная защита не тождественна статусу беженца.

Все украинцы, которые после начала полномасштабной войны, начатой РФ, приехали в Польшу, могут онлайн подать заявку на временную защиту в этой стране.

Об этом пишет Schengenvisainfo.com со ссылкой на правительство Польши.

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В то же время получить статус перемещенных лиц в Польше могут не только граждане Украины, но и все проживающие на территории страны до 24 февраля. Это касается иностранцев, в том числе и членов семей жителей Украины, не имеющих украинского гражданства, не являющихся супругами граждан Украины или близкими членами семьи гражданина Украины, имеющих "Карту поляка".

Положения также распространяются на лиц и членов их семей, которые легально проживали в Украине на основании постоянного вида на жительство и не могут вернуться в страну своего происхождения в безопасных условиях.

"Все, кто отвечает таким требованиям, могут бесплатно получить справку, подтверждающую пользование временной защитой. Управления выдают такую справку по требованию иностранца", — говорится в заявлении.

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Чтобы подать заявку на сертификат, можно зарегистрироваться онлайн, где форма доступна на четырех языках: польском, английском, украинском и русском. После онлайн-регистрации иностранцы должны пройти краткий опрос.

Такая справка является единственным свидетельством использования временной защиты в Польше, которое действительно до 4 марта 2023 года и удостоверяет право владельца находиться на территории страны.

Статус временной защиты предоставляет право на образование, медицинское страхование и обслуживание, доступ к рынку труда, соцпомощь, вид на жительство на период временной защиты (на 1 год с возможностью продления), обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств для проживания), возможность получить статус беженца в будущем; возможность вернуться в страну гражданства в любой момент.

Со всей информацией о помощи украинцам в Польше можно ознакомиться на официальном сайте правительства страны.

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