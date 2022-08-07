"Безнаказанность преступлений коммунизма": премьер Эстонии назвала одну из главных причин войны в Украине

Она подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин тоже рассчитывает на безнаказанность.

Безнаказанность преступлений коммунистического режима — одна из главных причин того, что на территории Европы снова началась разрушительная и геноцидная война.

Об этом пишет ERR со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

"Сегодня у свободного мира есть окно возможностей остановить российский империализм. Мы стали свидетелями огромных перемен в политике стран Запада. Но эти изменения - только начало, и они должны быть устойчивыми. Агрессор не изменил и не отменил своих преступных целей. Это означает, что мы не можем сделать ни одного шага назад. Наоборот, нам нужно двигаться вперед, и важные изменения в нашей политике должны стать постоянными", - сказала премьер-министр.

По ее словам, в дополнение к расследованию военных преступлений необходимо создать специальный международный трибунал для привлечения Кремля к ответственности за преступление агрессии.

"Путин рассчитывает на безнаказанность. Поэтому мы тем более должны сделать все возможное, чтобы все, кто стоит за агрессией и массовыми преступлениями против Украины, были наказаны", - подчеркнула Каллас.

По ее словам, европейцев также ждут тяжелые времена, но это не сравнимо с ценой, которую заплатили украинцы.

"На карту поставлена судьба не только одной суверенной и храброй европейской нации. Весь порядок, основанный на правилах, находится под ударом. Если агрессия где-то окупает себя, то это приглашение продолжить ее в другом месте", - сказала Каллас.

Напомним, Эстония в секретном режиме готовится демонтировать советские монументы.

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