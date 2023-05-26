Безопасная ситуация в Украине покажет, когда государство вступит в НАТО — Ермак

Ермак уверен, что Украина впоследствии войдет в Альянс и станет его членом.

Украина активно работает над обеспечением своей безопасности на пути к членству в НАТО, сотрудничая со странами-партнерами, поддерживающими предоставление необходимых гарантий.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, все лидеры государств-партнеров имеют возможность ознакомиться с проектом Киевского договора безопасности. Украина предлагает наработать документ, объединяющий лучшие позиции этого договора и эффективные механизмы, применяемые в других странах.

Глава Офиса Президента подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины будут действовать до момента вступления страны в НАТО. В то же время он подтвердил амбиции Украины стать членом Альянса и подчеркнул постоянную работу над поддержкой евроатлантического курса.

“У меня нет сомнений, что в перспективе Украина будет членом НАТО. Но мы реалисты. Понимаем, что это произойдет, когда ситуация с безопасностью позволит”, — подчеркнул Ермак.

Он также добавил, что от саммита в Вильнюсе ожидаются два ключевых приоритета:

“Фиксация в том или ином виде безальтернативности того, что мы по пути к членству в НАТО, а к вступлению в Альянс – получению гарантий безопасности”, – подчеркнул руководитель ОП.

Напомним, что Украина получит помощь от США и союзников еще на $65 млрд.

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