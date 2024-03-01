Безопасно ли сейчас возвращаться в Харьков с эвакуации: Зеленский дал четкий ответ

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что Харьков защищен до той степени, чтобы можно было советовать местным жителям возвращаться.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Харькове.

“Что касается возвращения харьковчан: понимаете, я не считаю, что Харьков сейчас так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так. Если мы будем защищены, а я бы даже не так сказал – когда это произойдет, обязательно будут харьковчанам сигналы от меня и от наших военных прежде всего”, – отметил президент.

Ранее мы писали, что Украина и Нидерланды подписали договор о "гарантии безопасности", который предусматривает два миллиарда евро военной помощи в этом году, а также дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

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