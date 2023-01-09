"Безопасность для нас и восточного фланга НАТО" — экс-премьер Польши о важности предоставления Украине ЗРК "Patriot"

Украина получит от США, Франции и Германии очередную партию военной помощи, но в Польше ожидают еще и отправления немецких ракет "Patriot". В Варшаве считают, что это наиболее оптимальное и разумное решение, и объясняют, что ракеты, сбитые над Украиной, являются для Польши и всего восточного фланга НАТО большей гарантией безопасности.

Об этом заявил польский политик Ярослав Качиньский, лидер партии "Право и справедливость", премьер-министр Польши с 2006 по 2007 г.

"Мы уже указывали, что решение, которое заключается в отправке немецких ракет "Patriot" в Украину, является наиболее оптимальным и разумным решением. Мне было приятно услышать, что наши партнеры по НАТО – США и Германия также разделяют это мнение. Это важное решение, дает Украине шанс на еще более эффективную противовоздушную оборону. Сбитые над Украиной ракеты также являются большей гарантией безопасности для нас и всего восточного фланга НАТО", — добавил экс-премьер.

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Он напомнил о решениях лидеров США и Германии, которые "полненые решимости продолжат оказывать Украине жизненно важную финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, пока это необходимо".

"Для этого США намерены предоставить боевые машины пехоты Bradleys, а Германия намерена предоставить боевые машины пехоты Marder. Обе страны планируют научить украинские силы работе с указанными выше системами", — говорится в сообщении.

Добавим, что к США, Германии, присоединилась еще Франция – все трое заявили, что дадут Украине новые виды танков. Американцы пришлют боевые бронированные машины под названием Bradleys. Немцы будут снабжать их эквивалентом под названием Marders. Французы будут поставлять аналогичные машины под названием AMX-10.

Ранее вице-министр иностранных дел Павел Яблонский заявил, если сейчас не остановить Россию есть 100% гарантия, что войн будет больше. По словам Яблонского, Польша и страны Балтии находятся также в "российском списке целей".

Напомним, что в Польше уже случался ракетный инцидент, когда во время массированной ракеты РФ на энергетические объекты в Украине одна из ракет упала на территорию польского села Пшеводув, расположенного в 5 км от украинской границы. В результате погибли два гражданина Польши, находившиеся на ферме, куда попала ракета.

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