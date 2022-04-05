"Безопасности, которую гарантирует ООН, нет": Зеленский о зверствах России в Украине

Зеленский отметил, что ООН не может эффективно работать.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Совбез ООН за его безразличие к трагедиям в Украине. Он подчеркнул, что безопасности, гарантированной ООН, уже нет.

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Об этом президент сказал 5 апреля, выступая в ООН.

"Где эта безопасность, которую должен гарантировать ООН? Ее нет. Хотя и есть Совет безопасности. Так, где мир ради гарантирования которого создавался Совет безопасности ООН? Это очевидно, что ключевой институт мира, который должен обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру, оно просто не может эффективно работать. Сейчас мир увидел, что российские военные сделали в Буче, пока удерживали наш город в оккупации. Миру еще предстоит увидеть то, что они сделали в других оккупированных городах и районах Украины. География может быть разной, но жестокость одинакова. Преступления одинаковы и ответственность должна быть неизбежной", — подчеркнул президент.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение России на Украину. Также он отметил, что был поражен военными преступлениями РФ в городе Буча Киевской области и призвал международные организации расследовать убийства гражданских украинцев.

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