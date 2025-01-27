"Безответственность на грани с адекватностью": в СНБО отреагировали на извращение слов Буданова

В СНБО отреагировали на публикацию медиа о якобы заявлении главы украинской разведки Кирилла Буданова об "угрозе существования Украины". Утечка информации, звучащая на закрытых заседаниях, является безответственностью.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Считаю очень странным тот факт, что народные депутаты рассказывают, кто, что и как сказал из представителей Сил обороны на ЗАКРЫТЫХ с грифом заседаниях, связанных с нацбезопасностью. Тем более, коверкая для медиа слова", — подчеркнул он.

Коваленко добавляет, что речь не только о перекручивании слов начальника ГУР МО Кирилла Буданова.

"А в принципе о ситуации, когда из закрытого заседания от народного депутата "течет" информация. Это какая-то тотальная безответственность на грани с адекватностью. Включайте, наконец, свой мозг, нардепы", – призвал руководитель ЦПИ.

Напомним, 27 января в материале "Украинской правды" появилась якобы цитата главы украинской разведки Кирилл Буданова. По данным журналистов, он заявил, что "к лету нужно начать серьезные переговоры по завершению войны, поскольку могут начаться процессы, угрожающие существованию Украины". В ГУР МО подчеркнули: информация неправдива.

Читайте также: