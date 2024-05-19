Безуглая назвала некоторых генералов "преступниками" и предупредила Сырского о "последнем звоночке"

По словам нардепки, ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском.

Народная депутат Марьяна Безуглая после возвращения с фронта назвала некоторых генералов "преступниками" и обвинила их в наступлении РФ на Харьковщине и провале обороны на Покровском направлении.

Об этом нардепка написала в Facebook.

В частности, Безугла назвала нового руководителя фронтом, командующего Объединенными Силами генерала Юрия Содоля "преступником", который назначает на командные должности "всех своих".

"Новый руководитель фронтом генерал Содоль – преступник. Сырский разрешил ему поставить "своих": Галушкина, Соколова, Луценко. Не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля", – говорит депутат.

Безуглая считает, что именно предыдущий командующий ОТУВ "Харьков" генерал Юрий Галушкин "завалил оборону Харьковщины" и поэтому вместо него назначили Михаила Драпатого. Нардепка утверждает, что именно она добилась увольнения Галушкина.

"После этого Содоль пытался меня блокировать по всему фронту", – жалуется депутат.

Кроме того она напомнила о генерал-майоре Андрее Соколове, который с октября 2021 года и по состоянию на начало большого вторжения был командующим управлением войск "Юг".

"Соколов имеет уголовное производство по Чонгару и сейчас ответственен за участок фронта. Луценко пропустил прорыв Очеретиного на Покровск и не наказан."

Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Они "всплывают" снова и снова. Ничего не изменилось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский – часть процесса. Он не может выйти за рамки. Я вижу попытки, но", – размышляет Безугла.

Она призвала бригады держаться и заверила, что удастся преодолеть "и внутреннюю армейскую гниль, и россиян"

"Александр Станиславович, last call (последний звоночек – Ред.)", – подытожила депутат, обращаясь к главкому Сырского.