Безуглая назвала некоторых генералов "преступниками" и предупредила Сырского о "последнем звоночке"

По словам нардепки, ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском.
Народная депутат Марьяна Безуглая после возвращения с фронта назвала некоторых генералов "преступниками" и обвинила их в наступлении РФ на Харьковщине и провале обороны на Покровском направлении.
Об этом нардепка написала в Facebook.
В частности, Безугла назвала нового руководителя фронтом, командующего Объединенными Силами генерала Юрия Содоля "преступником", который назначает на командные должности "всех своих".
"Новый руководитель фронтом генерал Содоль – преступник. Сырский разрешил ему поставить "своих": Галушкина, Соколова, Луценко. Не по навыкам, а по принадлежности к генеральской фракции Содоля", – говорит депутат.
Безуглая считает, что именно предыдущий командующий ОТУВ "Харьков" генерал Юрий Галушкин "завалил оборону Харьковщины" и поэтому вместо него назначили Михаила Драпатого. Нардепка утверждает, что именно она добилась увольнения Галушкина.
"После этого Содоль пытался меня блокировать по всему фронту", – жалуется депутат.
Кроме того она напомнила о генерал-майоре Андрее Соколове, который с октября 2021 года и по состоянию на начало большого вторжения был командующим управлением войск "Юг".
"Соколов имеет уголовное производство по Чонгару и сейчас ответственен за участок фронта. Луценко пропустил прорыв Очеретиного на Покровск и не наказан."
Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Они "всплывают" снова и снова. Ничего не изменилось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский – часть процесса. Он не может выйти за рамки. Я вижу попытки, но", – размышляет Безугла.
Она призвала бригады держаться и заверила, что удастся преодолеть "и внутреннюю армейскую гниль, и россиян"
"Александр Станиславович, last call (последний звоночек – Ред.)", – подытожила депутат, обращаясь к главкому Сырского.
Раньше мы писали, какая ситуация в Покровске, куда приближается фронт, и что говорят люди, бегущие от обстрелов оккупантов.
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