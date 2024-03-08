Безуглая резко высказалась о 8 Марта и мобилизации женщин: детали

Народная депутатка Марьяна Безуглая сделала заявление о 8 Марта и мобилизации женщин, а также рассказала, кто обычно побеждает в войне.

Соответствующее сообщение она сделала на своей странице в Facebook.

“8 марта пожелаю украинским гражданкам больше осознания не только своих прав, но и обязанностей. В Конституции нет двух видов граждан, и мобилизация должна быть для женщин тоже, по крайней мере, на небоевые должности или оборонные предприятия”, — написала нардепка.

Пока же мы имеем все большую разницу реальностей, в которых живут граждане и гражданки в Украине, отметила она. По словам Безуглой, для женщин войны нет или их роль все более поддерживающая и пассивная.

"Для мужчин — это война/ожидание мобилизации/чувство дискомфорта и вины, что не "там"/реабилитация после ранений", — добавила она.

"Мобилизация все больше увязает в популизме политиков, страха оказаться в бюрократическом аду ВСУ без знания о своем пути и нити "нафронтниц" — еще одной категории гражданок, активно отправляющих в соцсетях украинских мужчин воевать", — отметила нардепка.

Она отметила, что мы сами растягиваем динамику развития войны, поскольку развиваемся медленно и тяготеем к полумерам. А побеждает адаптирующийся и меняется быстрее, считает Безугла.

“Побеждают более изобретательные. Более системные. Побеждает народ, не отдельные генералы, батальоны и власти. Не мужчины, не женщины. Народ. И если украинские женщины не интегрируются в военизацию и борьбу страны, мы проигрываем”, – написала она.

Также нардепка выразила благодарность и уважение всем украинским женщинам, кто осознает, что и как происходит, и принимает участие в приближении победы как добровольцы. "А также всем, кто не выехал на "социалочку" за границу, а имеет мужество остаться здесь и приобщается к поддержке экономики государства", — резюмировала она.

Скриншот

Напомним, 7 марта народная депутат Марьяна Безуглая рассказала подробности рассмотрения Комитетом ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки законопроекта о мобилизации. Она сообщила, что до голосования поправок так и не дошли.

Читайте ведущие новости дня: