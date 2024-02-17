Безуглая высказалась по поводу выхода ВСУ из Авдеевки и взбудоражила Сеть

В настоящее время операция по выводу украинских военных из Авдеевки продолжается.

Народная депутат Марьяна Безугла опубликовала сообщение о выходе ВСУ из Авдеевки и возмутила Сеть.

Сообщение, которое вызвало бурное обсуждение, Безуглая сделала в Facebook.

"Без крепостей "Азовсталь", "Бахмут" и рубежей "Роботино": новый Главком ВСУ выводит людей из Авдеевки", – написала депутат.

Пост Безуглой об Авдеевке

Бурная реакция украинцев на сообщение Безуглой

Пользователи напоминают нардепу, что бывший главком Валерий Залужный еще раньше предлагал вывести Силы обороны из Авдеевки, чтобы сохранить как можно больше жизней украинских военных. На что Безуглая с сарказмом ответила: "Вы хотите сказать, что он не руководил своими войсками?"

Мнения пользователей разделились:

А прошлому главкому почему не давали этого сделать? Только не говорите, что он не хотел.

Залужный настаивал на отводе, однако ему не дали. Теперь сказки рассказывают, как берегут людей после того, как многие погибли и попали в плен.

То, что предлагал сделать главком Залужный, то, что не дали ему сделать и сохранить жизнь воинов... Попиарились на чужих жизнях, изверги?

Залужный уже не главком. Примите это и расслабьтесь. Залужный – это уже прошлое. Не давали, не хотел, не мог... Это прошедшее время. Мы смотрим в будущее с новыми лицами. Точка.

Уже понятно, что из Роботино тоже войска будут выводить?

А могли бы выйти на два месяца раньше и сберечь людей и технику.

Вы – таки точно сумасшедшая. Кто из предыдущих городов крепости делал и какой гений решил в Авдеевку сослать азовцев? Потому мало Путину тех, которых они уже взяли в плен? Еще язык поворачивается такое говорить. Пороблэно...

Марьяна, сходите в Авдеевку, покажите мастер-класс как сделать правильно.

То, что Авдеевку сдадут, было известно давно, там не было другого выхода, но все равно гнали наших военных на смерть. Кто за это ответит, а никто.

Марьяно, вы с головой дружите? Вы ведете себя не как депутат ВР, а как сплетница с хутора. Важно объединять народ, а не сравнивать и мериться. У вас проблемы с самооценкой и психикой, или вы предательница. Такое тяжелое время... Что вы несете? Ваша миссия объединять, идти к победе, делать выводы и исправлять ошибки, иначе этот раздор сделает свое дело и страны не станет.

Напомним, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что в ночь на субботу, 17 февраля, Вооруженные силы Украины покинули свои позиции и вышли из Авдеевки, чтобы не допустить окружения. Кровавая битва за город длилась пять месяцев.

В то же время, министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что Вооруженные силы вернут Авдеевку под контроль Украины после вынужденного ухода. Он рассказал, что для этого нужно.

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