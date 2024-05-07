Безуглая заявила, что за Авдеевкой до сих пор отсутствуют фортификации

Нардепка считает, что фортификационные укрепления должны были строить предыдущие главкомы Муженко, Хомчак, Залужный или хотя бы нынешний — Сырский.

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что на Авдеевском направлении на третий год полномасштабной войны до сих пор отсутствуют фортификационные укрепления.

Об этом нардепка написала в Facebook.

"У меня нет объективных объяснений отсутствия фортификаций за Авдеевкой на третьем году полномасштабного вторжения РФ и на одиннадцатом – войны", – сказала она.

Безуглая заявила, что в ближайшее время будет на фронте и попросила бойцов максимальной искренности общения.

По ее мнению, идет борьба не только за страну с россиянами, но и "за современную армию с генеральскими фракциями и постсоветской обезображенной культурой".

Безуглая заявила, что фортификации за Авдеевкой не построил ни начальник Генштаба-главком ВСУ (2014-2019) Виктор Муженко, ни его преемник Руслан Хомчак, ни предыдущий главком Валерий Залужный, ни нынешний Александр Сырский.

"Генерала Ткачука, который на два десятилетия оккупировал один из ключевых военных вузов страны, не уволил ни Муженко, ни Хомчак, ни Залужный, ни Сырский", — отметила нардепка, имея в виду начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерала Павла Ткачука.

"Эти примеры можно продолжить на сотни страниц. Да, именно сейчас меньше пишу о том, что происходит внутри ВСУ, но ни одна моя позиция не изменилась и расскажу кое-что уже после поездок. Не просто расскажу, я борюсь по мере моих возможностей каждый день.

Тем более, разочаровывает слабая позиция Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по надзору и контролю за сектором", – подытожила Безугла.

Напомним, что в начале марта украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинских военных увели из Авдеевки в "чистое поле". В ответ на заявление спикера ОСУВ "Таврия", что укрепление действительно есть, Бутусов ответил:

"К сожалению, на направлении наступления врага под Авдеевкой в Ласточкино, Орловке, Степном, Бердичах, Семеновке никаких укреплений нет. Хорошо, что где-то в других местах под Авдеевкой укрепления строятся".

Названные Бутусовыми села по состоянию на данный момент уже оккупированы врагом. Судя по сообщениям о розыске пропавших без вести бойцов, Силы обороны понесли на этом направлении значительные потери.

Села, где по словам Бутусова не было никаких укреплений, по состоянию на данный момент уже оккупированы врагом. / Фото: Deepstatemap

28 апреля главком ВСУ Александр Сырский подтвердил потерю трех сел в Донецкой области — Бердичев, Семеновки и Новомихайловки.

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