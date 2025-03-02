Безуглая заявила о гибели украинских военных из-за удара во время построения

Она отметила, что подобные практики продолжаются ежедневно, а ответственных за потери нет.

Народная депутат Марьяна Безугла сообщила об очередном случае гибели военнослужащих в результате удара во время построения.

В Telegram она раскритиковала командование Вооруженных сил Украины, в частности, Александра Сырского, заявив, что такие практики продолжаются ежедневно, а ответственных за потери нет.

"Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построения делаются каждый день. Никто не наказан, Сырский остается в должности. Чего вы ожидали? Пока совки у власти в ВСУ, люди будут гибнуть из-за их тупости и неспособности приспособиться к новым реалиям", — написала Безугла.

Ранее в социальных сетях со ссылкой на российские СМИ сообщалось, что удар был нанесен ракетой "Искандер" по Днепропетровской области. Минобороны РФ обнародовало видео, на котором показано попадание кассетной боеголовки, якобы по полигону "Новомосковский" возле села Черкасское.

Украинские официальные источники пока не комментировали эту информацию.

Напомним, в начале сентября 2024 года россияне нанесли удар "Искандерами" по месту построения украинских военных на открытой местности возле Бездрика Сумской области.