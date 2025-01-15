Безуглая заявила о сдаче позиций без боя и призвала США повлиять на военное руководство Украины

Депутат утверждает, что и сама недавно побывала на фронте.

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что на Покровском направлении построенные фортификации не используются, а сдаются без боя.

Депутат также обнародовала видео с российских пабликов, где, по ее словам, можно увидеть эти построенные ОВА фортификации.

"Ни одной гильзы, необжитые, просто сдали без боя россиянам. Заставляют людей впереди держать куст, но не формируют второй эшелон на уже готовых позициях. В результате несколько человек впереди гибнут или бегут, а россияне захватывают все", — написала она в соцсети.

Также нардепка сообщила, что недавно находилась на фронте, где наблюдала "километры" таких же, как на видео, позиций.

"Стоят абсолютно пустые, разваливаются. В прифронтовых городах по домам ютятся "тактикульные" штабы, а единичных бойцов отправляют вперед в поля. Более того, подразделениям запрещают планировать отход и даже использовать такие термины. В то же время мы теряем позиции с колоссальной скоростью", – отметила Безуглая.

Депутат также обратилась к США с призывом к смене военного руководства Украины.

"Если наше руководство этого не слышит/не решается, обращаюсь к США как основному донору и союзнику: настаивайте на переосмыслении военного управления в украинской армии, не оказывайте нам помощь без этого. Требуйте замену военного руководства, внедрение оборонного планирования, надлежащего планирования боевых операций, анализа проведенных действий и оценки их эффективности. Без вышеупомянутого нет смысла продолжать, что при таких обстоятельствах. выглядит как утилизация", – написала она.

Безуглая заявила о сдаче позиций под Покровском

Напомним, враг, который продвигается с юга, направляется на запад от Покровска и находится почти в 7 км от выезда на шоссе, что ведет в Днепропетровскую область. Об этом 14 января сообщили аналитики DeepState.

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