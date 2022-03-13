"Безумного маньяка путина быстрее всего остановит народ России", — Навальный призывает выходить на митинги

По словам оппозиционера, даже согласно официальной, придворной социологии, в России против войны 29%.

В воскресенье, 13 марта, в 14.00 ожидаются антивоенные протесты на главных площадях российских городов. Выходить на них призвал россиян находящийся в тюрьме оппозиционер Алексей Навальный.

Об этом говорится в новом письме политика из колонии.

"Безумного маньяка путина быстрее всего остановит сейчас народ России, если выступит против войны. И это тяжелый марафон. Борьба на истощение. Со страхами и арестами. Но это точно не бесполезная борьба. Не символический жест отчаяния", – отметил оппозиционер.

Навальный отмечает, что даже согласно официальной, придворной социологии, в России против войны 29%. Поддержка каждого третьего на "старте антивоенного движения", еще до того, как война ударила "санкциями и экономической катастрофой", "главным ужасом войны – гробами с сыновьями" – это очень много. И дальше протест будет нарастать.

«Все: от цен в магазинах до плачущей соседки, чей родственник погиб ни за что, пытаясь убить невиновного, — будет напоминать о том, что идет бессмысленная бойня. Что безумный дед путин сейчас разрушит Украину и разорит россию. И в этот момент каждый прозревший должен понять: я не один так думаю. Мне есть к кому присоединиться. Я тоже выйду на улицу против войны… Поэтому мы с вами не имеем права прекратить этот изнурительный марафон", – резюмировал оппозиционер.

Напомним, в течение вторника, 8 марта, в Москве и других городах России проходили различные антивоенные акции и митинги. В частности, российские женщины провели траурную акцию с возложением цветов у мемориалов Второй мировой войны с требованием вывести вооруженные силы РФ из Украины.

ТСН.ua