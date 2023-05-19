Безумные потери оккупантов: Резников назвал цифру потерь военных РФ в Бахмуте

ВСУ на Бахмутском направлении уничтожают по батальону окупантов в день

Российские оккупанты на Бахмутском направлении теряют по батальону в день – а это от 400 до 800 военных. В общей сложности россияне потеряли под Бахмутом около 70 тысяч человек.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, пишет РБК-Украина.

"По нашим оценкам, россияне по батальону в день там теряют и продолжают это делать", – заявил Алексей Резников.

По его словам, украинские военные уменьшают наступательный потенциал российских оккупантов и не дают им пойти в наступление на других участках фронта.

"Если посчитать, я думаю, на сегодняшний день до 70 тысяч потерь россияне понесли только на Бахмутском направлении, имею в виду убитых и раненых вместе", — подчеркнул Резников.

Напомним, что российские захватчики усиливают оборонительные позиции на территории Запорожской атомной электростанции.

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