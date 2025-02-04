Безупречная работа: украинские пилоты показали сбитие вражеского БПЛА с вертолета Ми-17

Вражеский дрон падает и детонирует в безопасном месте.
На кадрах украинский вертолет Ми-17 летит параллельным курсом, вылечивая и сбивая огнем с борта ударный БпЛА Shahed. Съемка ведется с вертолета Airbus H125 ГНСУ, поставленного Францией.
Кадры обнародовал журналист Юрий Бутусов.
"Вражеский дрон падает и детонирует в безопасном месте. Чистая и безупречная работа украинской авиации!", – пишет журналист.
Ранее украинские пилоты показали эффектную работу по российским позициям. Так, бойцы 39-й бригады тактической авиации выпустили бомбу Mk83 из истребителя Су-27.
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