Безусловно, враг готовится к реваншу: эксперт – о рисках повторного наступления оккупантов со стороны Беларуси

Военный эксперт считает, что 200 тысяч кафиров будет недостаточно для наступления на Киев.

Военный эксперт Сергей Грабский уверен, что Россия готовится к реваншу и может пойти в большое наступление зимой-весной 2023 года. В этом контексте он рассматривает направление Беларуси достаточно приоритетным.

Об этом он рассказал в эфир телеканала Freedom в пятницу, 16 декабря.

"Мобилизация в России состоялась. Если во время первой волны тысячи военных брошены сразу в бой без подготовки. Их задача была сдержать наступление украинских военных, но в это же время противник наращивает силы и создает свою типичную армию, а именно — мобилизованную, которая была всегда основой для ВС РФ. Противник, безусловно, готовится к реваншу и задачам тех войск, которые сдерживают наступление нашей армии", — уверен он.

По мнению Грабского, белорусские войска будут играть свою игру – это отвлекать внимание украинской армии от событий на фронте.

"Безусловно, что даже 200 тысяч будет недостаточно для наступления на Киев. Белорусские военные будут играть – отвлекать внимание Сил обороны. Фактически, белорусский корпус оккупационных войск уже участвуют в войне. Пока не сухопутны, но он задействован в войне", — отметил эксперт.

Он предполагает, что потенциальное наступление российской армии может произойти и в апреле. Эксперт рассматривает такой вариант.

"Что касается временных параметров. Здесь все зависит от того, насколько мы принимаем временные показатели подготовки. Нужно понимать, что для нормального сплочения воинских частей нужно минимум 3 месяца и. Таким образом, если мы говорим октябрь-январь является этим периодом, когда можно Мы можем говорить о февраль-март, но здесь зависит, насколько противник захочет создавать действительно ударные подразделения, а это требует большего времени для организации взаимодействия между разными видами ВС и между отдельными воинскими частями в составе одного военного объединения. Это тоже занимает время. Поэтому здесь есть различие в терминах. Все зависит, насколько политически созреет новое наступление российских войск. Я больше склоняюсь к апрелю", — считает он.

Напомним, у Байдена уверены, что у Украины есть потенциал вернуть Крым, но есть нюанс.

Читайте также: