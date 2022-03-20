Безуспешная попытка: российские окупанты пытались прорвать оборону в направлении Изюма.

Под городом ликвидирован российский полковник.

Армия страны-агрессорки России пыталась прорвать оборону украинских войск в направлении Изюма в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, прорвать оборону российским оккупантам не удалось: попытка оказалась безуспешной.

Кроме того, Украинская армия под Изюмом ликвидировала полковника, заместителя руководителя инженерных войск Западного военного округа Российской Федерации.

К слову, за прошедшие сутки армия Российской Федерации нанесла 38 артиллерийских, минометных ударов и обстрелов из реактивных систем залпового огня по Харькову. Ударили по районам Салтовки, Циркунов, ХТЗ, Дергачев.

Как сообщалось, в городе Изюм россияне бросили в бой учебное подразделение вооруженных сил РФ, потерпевшее поражение. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в видеообращении сообщил, что подразделение частично уничтожено, частично взято в плен, частично рассеяно.

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