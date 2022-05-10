Безуспешно атакуют около 10 населенных пунктов: в Генштабе рассказали, чем занимается армия РФ на Донбассе

Безуспешно атакуют около 10 населенных пунктов: в Генштабе рассказали, чем занимается армия РФ на Донбассе

Враг увеличивает темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне. Впрочем, успеха не имеет.

Так, на Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки армии РФ по установлению контроля над Рубежным.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 10 мая.

"Враг совершает штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, успеха не имеет. Противник пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, успеха не имеет", — говорится в сообщении.

Кроме того, на Донецком направлении оккупанты предпринимали попытку штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области. Успеха тоже не имели.

Напомним, российские солдаты перестают доверять своим командирам и готовятся к мятежам. Как сообщила СБУ, они готовы отомстить за приказы не отступать под обстрелами ВСУ.

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