Безжалостный "мясник" или мастер маневра: как войдет в историю войны генерал Сырский — The Telegraph

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский перед назначением на должность имел репутацию жесткого, лишенного фантазии "мясника", который якобы не считается с потерями личного состава при выполнении боевых задач. После внезапного наступления ВСУ на территории Курской области РФ о нем заговорили уже как о мастере военного маневра и организаторе блестящей операции.

Какая из этих двух чрезвычайно разных характеристик генерала Сырского останется в истории, во многом будет зависеть от результатов продолжающихся битв на Курщине и Донбассе, пишет издание The Telegraph.

Причиной появления репутации безжалостного "мясника", как отмечает издание, была, прежде всего, 10-месячная оборона Бахмута. Высокие потери в этом сражении и настойчивые попытки отбить город контрнаступлением вызвали острую критику.

"Есть много историй о том, как командирам батальонов и даже рот было отказано в разрешении отступить с открытых позиций, и они несли большие потери по приказу генерал-полковника Сырского: микроменеджмент; пренебрежение к жизни собственных людей; склонность отдавать неосуществимые приказы; нежелание доверять офицерам на местах. Прежде всего, отказ сказать "нет" политикам, которые требуют нереальных целей. Для его самых ожесточенных критиков это черты "совка" или еще хуже - российского генерала", - пишет издание.

После удачной Курской операции генерала Сырского перестали упрекать за упрямство, отсутствие фантазии и жертвование жизнями ради бессмысленных тактических достижений, его хвалят за планирование и выполнение одной из самых больших, самых смелых и на сегодняшний день самых успешных неожиданностей войны.

"Среди пехоты он известен как очень консервативный парень с прямой тактикой. У меня было такое же мнение о нем до Курска. Я приятно удивлен, как ему удалось сохранить подготовку и первые удары от СМИ и Telegram-каналов", — цитирует издание одного из ветеранов. .

После своего назначения главнокомандующим ВСУ в феврале 2024 года генералу Сырскому пришлось принимать решение об отступлении из Авдеевки и с тех пор руководить тяжелым и деморализующим отступлением в Донецкой области. Больших достижений у него не было, поскольку даже сдерживание российского наступления на Харьковщине в мае этого года было омрачено легкостью, с которой россияне пересекли границу в начале атаки.

Наступление в Курской области можно назвать определенной реабилитацией, но привлечение большого количества украинских войск для боевых действий на территории РФ явно ослабило фронт на Донбассе. Риски огромны и очевидны.

Продвигающиеся на востоке россияне имеют преимущество в воздухе, что позволяет им обстреливать фронт планирующими бомбами, и огромное количество людей, которых можно пожертвовать во время штурма на земле.

"История будет судить генерал-полковника Сырского на тех же чашах весов. Его наследие может быть решено в ближайшие несколько недель", — подытожило издание.

Что известно о генерале Сырском

Генерал-полковник Александр Сырский, как и все офицеры его поколения, является продуктом советской армии.

Также читайте В ISW объяснили важность разрешения США бить по глубокому тылу России

Он родился в 1965 году во Владимире, восточнее Москвы, и переехал в Украину подростком. Сырский учился в Московском высшем военном командном училище, прежде чем приступить к военной карьере. После обретения Украиной независимости его подразделение стало составной частью ВСУ.

Он был командиром во время войны на Донбассе в 2014 году, когда Россия начала свое первое вторжение, и с тех пор воюет с россиянами. До момента осеннего масштабного вторжения в 2022 году он возглавлял Сухопутные войска – фактически являлся заместителем Валерия Залужного.

Под руководством генерала Залужного он руководил как успешной обороной Киева в 2022 году, так и шоковым блицкригом, отвоевавшим Харьковщину той осенью, которые стали двумя крупнейшими победами Украины в войне.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил воинов-десантников, ведущих боевые действия в Курской области России.

3000 вражеских солдат в котле под Курском! ВСУ взяли важный населенный пункт!

Читайте также: