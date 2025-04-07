Бил и насиловал несовершеннолетних на Николаевщине: военный РФ получил подозрение

26-летний доброволец спецотряда быстрого реагирования "Ахмат" / © twitter.com/Національна Поліція

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Сообщено о подозрении военному РФ, который совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней в Николаевской области. Он избивал и насиловал девочек в возрасте 13 и 15 лет.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Что известно о преступлении

По данным следствия, подозреваемый — 26-летний доброволец спецотряда быстрого реагирования "Ахмат" с апреля по ноябрь 2022 года участвовал в военных действиях на территории Луганской, Херсонской и Николаевской областей в составе 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии южного военного округа армии РФ.

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"Злоумышленник похитил двух несовершеннолетних девушек 13 и 15 лет, удерживал их в заброшенной квартире, избивал и насиловал. На третий день девочкам удалось бежать через окно в момент отсутствия оккупанта", — добавляют в полиции.

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