Бил пленных прикладом по ребрам и ногам и угрожал казнью: в Киевской области сообщено о подозрении российскому военному

Подозреваемый вместе с другими оккупантами в Ирпене взяли в плен девять мужчин, забрав у них мобильные телефоны.
В Киевской области российскому военному сообщено о подозрении за то, что бил пленных прикладом по ребрам и ногам и угрожал казнью.
Об этом сообщает прокуратура Киевской области.
"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры гражданину Российской Федерации — военнослужащему ВС РФ заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемый в составе 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ вошел в г. Ирпень Киевской области. Вместе с другими военными РФ он разместил во дворе частного домовладения военную технику.
В населенном пункте кафиры разыскивали военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников правоохранительных органов.
Подозреваемый вместе с другими российскими военными взяли в плен девять мужчин, забрав у них мобильные телефоны. Пленных били прикладом оружия по ребрам и ногам. Им угрожали убийством и имитировали казнь, не давали еду и воду.
В селе Бабинцы Бучанского района Киевской области разоблачили мужчину и женщину, которые сотрудничали с российскими оккупантами.
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