Бил прикладом и хотел застрелить: СБУ идентифицировала оккупанта, который пытал людей на Харьковщине (фото)

Украинские правоохранители идентифицировали еще одного российского оккупанта, пытавшего мирных жителей во время захвата Харьковщины.

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Как отмечается, очередным российским преступником оказался 36-летний Максим Янголенко из Воронежской области, старший прапорщик ВС РФ, командир взвода 252-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии (в/ч 91711).

"Этот российский военный входил в состав захватнических группировок, оккупировавших Изюмский район Харьковщины в 2022 году. Задокументированы факты, когда этот оккупант лично участвовал в карательных акциях и незаконных обысках по месту жительства изюмчан, применяя к ним физическое и психологическое насилие. В начале мая 2022 года российский военный вместе с восемью своими подчиненными ночью ворвался в дом местного жителя в Изюме, выбив калитку во двор. Янголенко требовал от мужчины признаться а якобы корректировке огня украинской армии или "сдать" тех, кто это делает", - подчеркнул Владислав Абдула.

Он также добавил, что военный РФ, не получив желаемой информацию, начал избивать украинца прикладом автомата с такой силой, что на оружии передернулся затвор. После этого он имитировал казнь потерпевшего, производя выстрелы из автомата возле его головы.

"На следующий день российский военный преступник снова ворвался со своими подчиненными в дом этого изюмчанина и жестоко избил его пистолетом по голове и ногами в живот. После этого преступники незаконно обыскали жилье мужчины и ограбили его. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили россиянину о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Поскольку он скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства”, - подчеркнул Абдула.

Напомним, что на Одесчине разоблачили действовавших под видом СБУ и ТЦК рэкетиров.

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