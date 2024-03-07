BILD пишет, что ВСУ оттеснили оккупантов из села под Авдеевкой: что говорят военные

ВСУ вытеснили российских оккупантов из села Тоненькое к западу от Авдеевки, пишет аналитик.

Эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что украинские военные смогли выбить оккупантов из Тоненького в Донецкой области.

Об этом сообщает BILD.

"Украинская армия вернула полный контроль над Тоненьким к западу от Авдеевки. Россияне обстреливают деревню из РСЗО", — пишет Репке.

В то же время, доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" опроверг данные эксперта о зачистке Тоненького от россиян. В своем Telegram он заметил, что эта информация не соответствует действительности.

"Идут тяжелые бои, враг применяет максимум усилий, резервов и средств поражения для вытеснения наших сил из населенного пункта. Сила духа и героизм наших бойцов поражает, но у каждого есть свой предел", — прокомментировал он.

Отметим, что пока официальной информации на этот счет нет.

Напомним, майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что сейчас ВСУ нужно стабилизировать ситуацию и не дать врагу прорвать оборону, потому что "есть предчувствие, что линия фронта будет двигаться на запад и немного еще будет смещаться".

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