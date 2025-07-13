Bild: РФ готовит новое наступление на вторую половину лета: какие области под угрозой

РФ готовит наступление на Украину к концу лета — Bild / © ТСН

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Кремль готовит новое наступление против Украины до конца лета, поэтому усиливает воздушные атаки, чтобы вывести из строя украинскую ПВО.

Об этом говорится в статье BILD.

В издании отмечают, что приступы становятся все более частыми и жестокими. Путин продолжает настаивать на своих военных целях, требуя контроля над четырьмя украинскими областями, а также Крымом и диктуя условия для мира, такие как исключение членства в НАТО и ограничение численности украинской армии.

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Путин пользуется тем, что общественный интерес к Украине в мире снизился на четвертом году войны. Поэтому украинцы подвергаются постоянным обстрелам, днем и ночью.

Между тем, Россия уже ищет поддержки для возможных последующих волн атак.

Согласно данным пропагандистского телеграмм-канала «Разведчик», главнокомандующий российской армией лично доложил Путину о готовности к новой фазе войны и представил план наступления «во второй половине лета». Ожидается, что наступление распространится не только на оккупированные Донетчину, Луганщину, Запорожье и Херсонщину, но и за их пределы.

Карта нового вероятного наступления РФ / © Bild

Отдельно отмечается, что для освобождения российских войск из пограничной службы планируется передать их функции северокорейским военным, речь идет о 30 тысячах солдат, подготовку которых согласовал режим Ким Чен Ина.

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В издании отмечают, что обстрелы украинских городов продолжаются практически непрерывно. Источники из Украины в комментарии BILD подтверждают: Путин не заинтересован в реальных переговорах, иначе условия были бы иными.

Ранее обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл опубликовал тревожную колонку с предупреждением о том, что Украина может рухнуть.