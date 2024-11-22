Билецкий: Запорожская область – опасное направление, РФ уже начала штурмы

Похоже, что оккупанты будут пытаться наступать в Запорожской области.

Об этом сказал командир одного из топовых боевых подразделений в Украине, Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий в интервью "Украинской правде".

Белецкий подтвердил, что россияне уже начали штурмы западнее Великой Новоселки (Великая Новоселка расположена в западной части Донецкой области, недалеко от админ границы с Запорожской).

Он отметил, что Великая Новоселка – это очень важный узел обороны юга Украины. По информации комбрига, оккупанты достигли ограниченного успеха, взяв Равнополь и продвигаясь частично в сторону Гуляйполя.

"То, что знаю от знакомых комбригов: похоже, что противник будет пробовать наступать. Наступление у Великой Новоселки помогает врагу закончить первоочередную операцию – оккупацию Курахового", – говорит Билецкий.

Он предупредил, что Запорожская область – чрезвычайно опасное направление. Местность там равнинная. Если посмотреть на карту, то больших населенных пунктов почти нет.

"И наши, скажем так, все коммуникации вытянуты с запада на восток. Их можно перерезать. Это для нас может быть действительно значимой проблемой для всего Донбасса. Насколько я знаю, последние несколько недель мы активно там начали усиливать как группировки, так и фортификационные усилия, которых недостаточно. Но я не знаю ни состава группировки противника, ни намерений. противника в полном объеме, точно так же, как и состав нашей группировки", – подытожил военный.

Ранее в DeepState сообщили, что РФ активизировалась восточнее Великой Новоселки.

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