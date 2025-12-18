- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 2 мин
Билецкий заявил о результате на Лиманском направлении: уничтожен вражеский полк (видео)
Действия украинских защитников лишают врага возможности маневра и создают предпосылки для дальнейших решений на Лиманском направлении.
Бойцы Третьего армейского корпуса и ГУР Минобороны проводят совместные штурмовые действия на Лиманском направлении. В результате полностью уничтожен полк российских войск, удалось выровнять линию фронта и захватить значительное количество пленных.
Об этом сообщил Третий армейский корпус.
Бойцы корпуса и разведки вместе смогли выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских защитников в районе. В течение сотрудничества удалось ликвидировали полк российской армии и захватить в плен значительное количество захватчиков.
Отмечается, что действия украинских бойцов лишают оккупантов возможности маневра и создают предпосылки для дальнейших решений на Лиманском направлении.
"Вместе с ГУР достигли оперативно-тактического результата на Лиманском направлении. Это продолжение традиции еще со времен освобождения Мощуна и прорыва вертолетов в Мариуполь — подставлять друг другу братское плечо. Благодарен за образцовое сотрудничество», — заявил командир Третьего армейского корпуса, генерал Андрей Билецкий.
В свою очередь командир спецподразделения ГУР МО «АРТАН» Виктор Торкотюк акцентировал на заслуге бойцов и боевых командиров, которые находят варианты решения любой задачи.
Напомним, в районе Лимана российское командование сосредоточило основной ударный кулак 20-й армии, создав критическое преимущество в живой силе, которое на определенных участках достигает соотношения 1 к 10. Лиман является стратегическими «воротами» в Славянск, однако даже в случае его захвата оккупанты столкнутся с серьезным естественным препятствием — рекой Северский Донец, что сделает невозможным их мгновенное продвижение вглубь Донецкой области.